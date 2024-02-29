Словацкий геолог Завацки получил временное убежище в России

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о предоставлении временного убежища эксперту в сфере геологии Станиславу Завацки из Словакии.

"После подачи заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации сотрудники миграционного подразделения помогли с оформлением необходимых документов, и сегодня Станислав получил соответствующее свидетельство. В дальнейшем он планирует стать гражданином РФ", - сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Ирина Волк.

Волк пояснила, что Завацки является признанным экспертом в сфере геологии: он получил два высших образования в России и защитил кандидатскую диссертацию.

"(Завацки - ИФ) Активно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику руководства Российской Федерации.

Как результат - интерес к нему со стороны словацких спецслужб", - отметила представитель МВД.

