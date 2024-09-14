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Более 400 иностранцев из недружественных стран получили временное убежище в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временное убежище в России получили свыше 400 иностранных граждан из недружественных стран, "которым близки духовные и культурные ценности нашей страны", заявили в пресс-службе МВД России в субботу.

"На сегодняшний день более 400 из них (иностранных граждан из недружественных РФ стран - ИФ) получили в нашей стране временное убежище. Большинство прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", - сказали в министерстве.

Среди получивших убежище - гражданин Германии Александр Альбрандт. Как заявили в МВД, он вместе со своей русскоговорящей семьей прибыл в Россию "на фоне роста русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в Германии".

МВД РФ Германия Литва Канада Латвия Эстония
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