Правительство повысило целевые показатели расхода топлива в Энергостратегии-2035

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Целевые показатели удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии в "Энергостратегии-2035" увеличены, следует из соответствующего распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Так, если раньше речь шла о достижении показателя в 285,4 г у.т./кВт.ч в текущем году, теперь речь идет о 313,1 г у.т.

Цель на 2035 год также изменилась: с 255,6 г в прежней версии документа до тех же 313,1 г у.т.

Как сообщала прошлым летом газета "Коммерсантъ", генкомпании обращались в Минэнерго со своими идеями по энергостратегии, в которых предлагали скорректировать "целевые значения показателя эффективности производства электроэнергии".

Издание отмечало, что "Совет производителей энергии" предлагал пересмотреть показатели УРУТ на фоне санкций, "отсутствия серийного производства газовых турбин средней и большой мощности в РФ, закрытия энергоблоков на импортных турбинах из-за отказа производителей осуществлять сервис оборудования".

В настоящий момент готовится проект энергостратегии до 2050 года. Как сообщал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов, документ может быть утвержден летом. "Наше предложение – немножко сместить сроки принятия, утверждения, исходя из событий, которые нам предстоят (выборы, формирование правительства), чтобы утвердить ее где-то в начале полугодия, где-то в июне. Над этим работаем", - говорил он.

По словам министра, "рабочий вариант уже этой энергетической стратегии есть". Ведомство уже обсуждает ее "с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать". "Даже в правительстве показали уже вариант и ушли на доработку", - заключал Шульгинов.