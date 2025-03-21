Энергостратегия до 2050 года находится в правительстве на финальной стадии согласования

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Энергетическая стратегия России до 2050 года находится в правительстве на завершающей стадии согласования, сообщило Минэнерго после заседания Общественного совета при министерстве.

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, утвержденная в январе этого года Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года стала "уже непосредственной реализацией Энергостратегии-2050, первым фактическим этапом ее претворения в жизнь".