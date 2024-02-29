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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Дума в приоритетном порядке подготовит законопроекты на основе послания Путина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности подготовки законопроектов для реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

В РоссииПослание президента России Федеральному собранию. Главное.Послание президента России Федеральному собранию. Главное.Читать подробнее

"Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в послании президента представлена программа развития "сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих своё будущее с Россией".

"Сегодня во главе нашего государства сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живёт страна", - также написал Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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