Дума в приоритетном порядке подготовит законопроекты на основе послания Путина

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности подготовки законопроектов для реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

"Государственная дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в послании президента представлена программа развития "сильной и суверенной страны, которая опирается на людей, видящих своё будущее с Россией".

"Сегодня во главе нашего государства сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей, чем живёт страна", - также написал Володин.