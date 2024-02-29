Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 февраля, огласил послание Федеральному Собранию. Послание 2024 года стало рекордным по продолжительности, оно длилось 2 часа 6 минут.

Основную часть выступления президента заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.

Внешнеполитическая часть

По словам президента, Западу вместо России нужно зависимое и вымирающее пространство, но РФ сама будет определять свой путь.

Владимир Путин назвал голословными обвинения, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, а слова о том, что Россия хочет напасть на Европу, - бредом.

Путин особо отметил, что последствия отправки военных контингентов НАТО на Украину будут трагичными, "У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - напомнил он.

В целом, по его словам, очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии.

Внутренняя политика. Социальная сфера

​​​​​​Владимир Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья" и анонсировал целый ряд мер по поддержке семей с детьми. В частности, предложил продлить до 2030 года программу семейной ипотеки, продлить программу маткапитала до 2030 года. Также предлагается увеличить до 2 800 руб. в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тысяч руб. - на третьего и каждого последующего.

В своем послании президент поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет, а также увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Также в рамках социальной поддержки населения президент поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Также Путин объявил, что налоговый вычет с 2025 года получат те, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО. Это станет элементом нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Касаясь темы образования, Путин анонсировал национальный проект "Молодежь России" и ввести выплаты для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах

Также он предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.

Учитывая, что главными рисками для роста экономики РФ, по словам Путина, являются дефицит кадров и технологий, он объявил о запуске проекта "Кадры".

Президент также потребовал более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в науку и довести их долю до 2% процентов ВВП к 2030 году. По этому показателю РФ войти в число ведущих научных держав мира, отметил он.

Внутренняя политика. Экономическая сфера

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц. Он не уточнил в послании, как именно планируется изменить фискальную систему.

Еще одним новшеством, озвученным в послании, стал новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет.

Кроме того в рамках экономической части Путин предложил с 2025 года отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на рискориентированный подход. А также ввести амнистию для предприятий малого и среднего бизнеса, дробящих бизнес в налоговых схемах.

Еще одним новым национальным проектом станет "Экономика данных", на его финансирование будет направлено не менее 700 млрд рублей. Проект, в том числе, будет предусматривать создание к 2030 году во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы цифровых платформ, которые "позволяют оптимально выстроить взаимоотношения граждан, бизнеса и государства между собой".

Также Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, сэкономленные 200 млрд рублей, по его словам, должны быть направлены ими на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты.

В ходе послания президент объявил, что Россия до 2030 г. направит на поддержку промышленности более 620 млрд руб., и потребовал увеличить неэнергетический экспорт РФ на две трети к 2030 году. Капитализация фондового рынка России к 2030 году должна удвоиться.

Владимир Путин также рассказал, что в стране будет учрежден Фонд экологических и природных проектов со стартовым объемом грантов в 1 млрд рублей.

Российский лидер завершил послание словами благодарности к военным и подчеркнул, что участники специальной военной операции, труженики и воины, должны считаться элитой России.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

Путин призвал к 2030 году сортировать все подлежащие сортировке твердые отходы

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

Ипотеку со ставкой 2% для Дальнего Востока распространят на местных участников СВО

Программу социальной газификации расширят на территорию СНТ

Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил с 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });