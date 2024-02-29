Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 февраля, огласил послание Федеральному Собранию. Послание 2024 года стало рекордным по продолжительности, оно длилось 2 часа 6 минут.

Основную часть выступления президента заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.

Внешнеполитическая часть

По словам президента, Западу вместо России нужно зависимое и вымирающее пространство, но РФ сама будет определять свой путь.

Владимир Путин назвал голословными обвинения, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, а слова о том, что Россия хочет напасть на Европу, - бредом.

Путин особо отметил, что последствия отправки военных контингентов НАТО на Украину будут трагичными, "У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - напомнил он.

В целом, по его словам, очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии.

Внутренняя политика. Социальная сфера

​​​​​​Владимир Путин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья" и анонсировал целый ряд мер по поддержке семей с детьми. В частности, предложил продлить до 2030 года программу семейной ипотеки, продлить программу маткапитала до 2030 года. Также предлагается увеличить до 2 800 руб. в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тысяч руб. - на третьего и каждого последующего.

В своем послании президент поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет, а также увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Также в рамках социальной поддержки населения президент поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Также Путин объявил, что налоговый вычет с 2025 года получат те, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО. Это станет элементом нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Касаясь темы образования, Путин анонсировал национальный проект "Молодежь России" и ввести выплаты для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах

Также он предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы.

Учитывая, что главными рисками для роста экономики РФ, по словам Путина, являются дефицит кадров и технологий, он объявил о запуске проекта "Кадры".

Президент также потребовал более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в науку и довести их долю до 2% процентов ВВП к 2030 году. По этому показателю РФ войти в число ведущих научных держав мира, отметил он.

Внутренняя политика. Экономическая сфера

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц. Он не уточнил в послании, как именно планируется изменить фискальную систему.

Еще одним новшеством, озвученным в послании, стал новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет.

Кроме того в рамках экономической части Путин предложил с 2025 года отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на рискориентированный подход. А также ввести амнистию для предприятий малого и среднего бизнеса, дробящих бизнес в налоговых схемах.

Еще одним новым национальным проектом станет "Экономика данных", на его финансирование будет направлено не менее 700 млрд рублей. Проект, в том числе, будет предусматривать создание к 2030 году во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы цифровых платформ, которые "позволяют оптимально выстроить взаимоотношения граждан, бизнеса и государства между собой".

Также Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, сэкономленные 200 млрд рублей, по его словам, должны быть направлены ими на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты.

В ходе послания президент объявил, что Россия до 2030 г. направит на поддержку промышленности более 620 млрд руб., и потребовал увеличить неэнергетический экспорт РФ на две трети к 2030 году. Капитализация фондового рынка России к 2030 году должна удвоиться.

Владимир Путин также рассказал, что в стране будет учрежден Фонд экологических и природных проектов со стартовым объемом грантов в 1 млрд рублей.

Российский лидер завершил послание словами благодарности к военным и подчеркнул, что участники специальной военной операции, труженики и воины, должны считаться элитой России.