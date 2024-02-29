Шойгу заявил о готовности России дать отпор любому противнику

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - E России есть все необходимые средства, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на российскую территорию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Так Шойгу ответил на вопрос о возможной отправке западных войск на Украину.

"Там масса разночтений в связи с этим. Они, по-моему, уже между собой там начали спорить. Причем, я бы понимал, если бы они начали спорить, кто вперед прибежит на территорию России. А они говорят: нет-нет-нет. Они сейчас спорят совсем о другом, никто не собирается, никуда не собираемся. Поживем - увидим", - сказал Шойгу.