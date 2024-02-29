Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Шойгу заявил о готовности России дать отпор любому противнику

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - E России есть все необходимые средства, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на российскую территорию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Так Шойгу ответил на вопрос о возможной отправке западных войск на Украину.

"Там масса разночтений в связи с этим. Они, по-моему, уже между собой там начали спорить. Причем, я бы понимал, если бы они начали спорить, кто вперед прибежит на территорию России. А они говорят: нет-нет-нет. Они сейчас спорят совсем о другом, никто не собирается, никуда не собираемся. Поживем - увидим", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что Лондон фактически напрямую вовлечен в конфликт на Украине

Дело Ильи Новикова о фейках про армию рассмотрит Гагаринский суд Москвы

Минэкономразвития ждет предложений бизнеса о допгарантиях прав собственности

Песков назвал послание Федеральному собранию во многом предвыборной программой Путина

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

Путин призвал к 2030 году сортировать все подлежащие сортировке твердые отходы

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

Ипотеку со ставкой 2% для Дальнего Востока распространят на местных участников СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });