Медведев назвал действия России на Украине вынужденным ответом Западу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Действия России на Украине - это не расширение границ путем оккупации, а ответ на посягательство на российскую государственность, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, Медведев упомянул ситуацию на Украине, рассказывая о понятии стратегических границ для государств за пределами их территорий.

"Наличие стратегических границ за пределами собственной территории сегодня вовсе не означает, хочу это специально подчеркнуть, чтобы вы меня поняли правильно, поскольку здесь представители самых разных стран, вовсе не означает намерение сильных и ответственных стран вступить в войну с соседями и перерисовать политическую карту мира. В этом отличие нашего времени от предыдущих веков, когда границы были подвержены постоянным колебаниям и могли быть в любой момент оспорены", - сказал он.

"Сразу отмечу, то, что происходит на Украине, - это особый случай, речь не идет о расширении границ нашего государства - Российской Федерации, методом эффективной оккупации", - добавил он.

Действия России, "это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", сказал Медведев.

По его словам, Россия не отдаст свои шельфовые территории в Северном Ледовитом океане, включая хребты Гаккеля, Ломоносова и Менделеева.

"Принцип "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" вполне применим и к границам континентального шельфа, который примыкает к побережью России в Северном Ледовитом океане, а также нашего суверенитета над транспортными коммуникациями в Арктике", - сказал он.

"Это - именно наше, то есть российское, и свое, в том числе, хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева мы никому забрать не позволим", - добавил Медведев.