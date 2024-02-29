Российские рыбаки в этом году выйдут на промысел в район Антарктики

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в этом году после долгого перерыва выходят на промысел биоресурсов в район Антарктики.

"У нас есть планы, перспективы. В этом году судно пойдет в Антарктику, давно мы этот промысел не осуществляли", - сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках международного форума "Россия" в четверг.

По его словам, российским рыбакам, выловившим в прошлом году рекордный за последние 30 лет объем рыбы - 5,3 млн тонн, очень важно расширять ресурсную базу, "осуществлять вылов за пределами экономзоны, искать новые районы для промысла". "И конечно же, расширять районы промысла в экономзоне России", - отметил он.

Шестаков уточнил, что из общего объема вылова в 5,3 млн тонн 800 тыс. тонн было добыто за пределами экономической зоны. "Это достаточно большой ресурс, и, несмотря на то, что сейчас тяжелая геополитическая обстановка и многие порты закрыты для нашего рыбопромыслового флота, все равно мы в этих районах промысла остаемся, рыбаки идут туда, и и мы их всячески поддерживаем", - заявил глава ведомства.

Как сообщалось, район Антарктики для рыбаков РФ важен, прежде всего, возможностями добычи криля.

Проект возобновления добычи антарктического криля российскими рыбодобытчиками и строительства крилеловов заложен в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Плановый показатель вылова к этому сроку - 450 тыс. тонн.

В настоящее время в добыче криля активно участвуют Норвегия, Китай, Чили, Южная Корея.

В конце 2019 года, впервые после 17-летнего перерыва, российское научно-исследовательское судно "Атлантида" исследовало запасы криля в Антарктике. Оцененная учеными биомасса в этом районе оказалась выше, чем 17 лет назад. По итогам экспедиции, которая завершилась 5 мая 2020 года, началась подготовка рекомендаций по возобновлению промысла криля в Антарктике.

По оценкам АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики), в Антарктике можно добывать около 5 млн тонн криля в год.

Криль востребован в России. Ежегодный импорт составляет порядка 700 тыс. тонн.