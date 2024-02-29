Доля отечественных устриц на рынке РФ достигла 60-70%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - РФ увеличивает производство ценных морепродуктов, доля отечественных устриц на рынке РФ достигла 60-70%, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках международной выставки-форума "Россия" в четверг в Москве.

"С 2018 года в пять раз вырос объем производства ценных морепродуктов. Это моллюски, ежи, мидии, устрицы, гребешки. Сейчас мы производим их 84 тыс. тонн. Санкции против нас ввели (запрет на поставки посадочного материала из ЕС - ИФ), но сейчас 60-70% устриц на отечественном рынке - это те, которые произвели или в Азово-Черноморском бассейне, либо на Дальнем Востоке", - сказал Шестаков.

Говоря о развитии аквакультуры в целом, он сообщил, что в настоящее время производство рыбы и морепродуктов в этом секторе составляет порядка 400 тыс. тонн. "За последние 10 лет мы выросли больше чем в два раза, динамика ежегодного роста - порядка 10%", - сказал он, напомнив, что стоит задача "до 2030 года выйти на объем в 600 тыс. тонн".

При этом он обратил внимание на то, что меняется не только объем, но и структура этой отрасли. "В СССР выращивали больше карповых видов рыб, сейчас в лидерах лососевые - наиболее востребованный у населения продукт", - сказал он.