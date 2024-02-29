"Пилот" по внедрению новых систем оплаты труда медработников запустят в 2025 г.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В следующем году в России будет запущен пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медицинских работников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"(В ходе послания президента Федеральному собранию) была отмечена важность кадровой составляющей, начиная с подготовки медперсонала, укрепления материальной базы средних специальных учебных заведений, общежитий вузов, выравнивание уровня оплаты труда между регионами. Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медработников будет запущен уже в 2025 году", - сказал Мурашко, его слова привели в пресс-службе Минздрава.

Министр отметил, что новая система оплаты труда должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения.