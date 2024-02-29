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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

"Пилот" по внедрению новых систем оплаты труда медработников запустят в 2025 г.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В следующем году в России будет запущен пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медицинских работников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В РоссииПослание президента России Федеральному собранию. Главное.Послание президента России Федеральному собранию. Главное.Читать подробнее

"(В ходе послания президента Федеральному собранию) была отмечена важность кадровой составляющей, начиная с подготовки медперсонала, укрепления материальной базы средних специальных учебных заведений, общежитий вузов, выравнивание уровня оплаты труда между регионами. Пилотный проект по внедрению новых систем оплаты труда медработников будет запущен уже в 2025 году", - сказал Мурашко, его слова привели в пресс-службе Минздрава.

Министр отметил, что новая система оплаты труда должна отвечать принципам социальной справедливости и способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения.

Минздрав Михаил Мурашко
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