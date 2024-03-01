Экс-главу правительства СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище.

"Церемония прощания с Николаем Ивановичем пройдет в Храме Христа Спасителя 1 марта. После этого он будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Рыжков скончался 28 февраля на 95-м году жизни. О его кончине сообщила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович - ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути - от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, - он был именно "человеком труда". И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - написала она в своем Telegram-канале в среду.

Рыжков - советский и российский государственный и партийный деятель. Родился 28 сентября 1929 года. С 1985 года по 1991 год занимал должность председателя Совета министров СССР. С 2003 по 2023 год был членом Совета Федерации.