Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о кончине бывшего главы Совета министров СССР Николая Рыжкова

"Ушел потрясающий и светлый человек - Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", - говорится в телеграм-канале Матвиенко.

По ее словам, Рыжков всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну, все пропускал через душу.

"У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович - ярчайший пример "человека труда". Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути - от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, - он был именно "человеком труда". И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории", - отметила спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, она давно была знакома с Рыжковым, долго работала вместе в Совете Федерации, и его смерть для нее стала "большим личным потрясением".

"Светлая и долгая память ему", - написала она.

Николай Рыжков - советский и российский государственный и партийный деятель. Родился 28 сентября 1929 года. С 1985 года по 1991 год занимал должность председателя Совета министров СССР. С 2003 по 2023 год являлся членом Совета Федерации.