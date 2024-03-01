Мэр нижегородского Дзержинска заявил, что средства РЭБ сбили три дрона в промзоне города
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подавлена атака беспилотных летательных аппаратов в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщил мэр города Иван Носков.
"Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области", - написал он в своем телеграм-канале.
Носков уточнил, что "жертв и разрушений нет".
"Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", - добавил он.