Минобороны РФ сообщило о 23 групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками и по украинским объектам, заявили в Минобороны РФ.

Удары наносились по объектам ВПК Украины, производящим разведывательно-ударные дроны, по арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники, по пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в министерстве.

Вооруженные силы России за неделю отразили свыше ста атак украинских войск, улучшили положение на нескольких направлениях, сообщило министерство обороны РФ.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом направлении отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР).

"Потери противника составили свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Дылеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное (ДНР). Отражены 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка (ДНР). Потери ВСУ за составили более 2 835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии, информирует Минобороны России.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское (ДНР). За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, сказано в сводке.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики. Кроме того, нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой народной республики и Луговское Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ на этом направлении "составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии".

На херсонском направлении российские войска, говорится в сводке, заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.

"Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

Средствами ПВО за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

По словам военных, за неделю уничтожены: радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AД".

"C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15304 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19236 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.