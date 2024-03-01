Симоньян опубликовала расшифровку переговоров представителей бундесвера об ударе по Крымскому мосту

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами дальнего радиуса действия Taurus.

Из публикации следует, что беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Они обсуждали, как можно было бы отправить на Украину ракеты Taurus и атаковать Крымский мост, но при этом не стать стороной конфликта. Согласно расшифровке переговоров, в бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus, которые будут готовы к применению через 8 месяцев.

При этом немецкие офицеры обсуждали возможность обратиться к британцам, чтобы помочь подготовить удары по РФ крылатыми ракетами. Из текста переговоров вытекает, что британские военные были на Украине и помогали готовить удары ракетами Storm Shadow.

Однако собеседники признали, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий.

Ранее Симоньян сообщила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к Шольцу.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента потребует от Бундестага провести расследование в связи с появившейся информацией об участии офицеров ФРГ в обсуждении планов по атаке на Крымский мост, а руководство страны должно дать объяснения по этому поводу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь написала в своем телеграм-канале: "Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идёт полный ходом".

Полную расшифровку переговоров можно прочитать, перейдя по ссылке.