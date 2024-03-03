Минобороны ФРГ прокомментировало запись разговора немецких офицеров о Крымском мосте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту является попыткой посеять раздор, сообщает в воскресенье Associated Press.

"Это попытка внести раздор, подорвать нашу решимость", - заявил он журналистам.

В воскресенье издание The Wall Street Journal сообщало, что высокопоставленные немецкие официальные лица подтвердили подлинность записи.

Ранее в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту.

"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - заявила 1 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, "попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины"