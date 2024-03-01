В МИД РФ на встрече с ХАМАС призвали к скорейшему освобождению заложников

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе встречи с делегацией палестинского движения ХАМАС акцентировал необходимость скорейшего освобождения удерживаемых в Газе заложников, в том числе россиян, сообщает МИД РФ на своем сайте.

Согласно сообщению, Богданов принял в пятницу члена Политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука и сопровождающую его делегацию. "В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться", - информирует внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается в сообщении, "с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 г. и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан" - А. (Андрея - ИФ) Козлова, А.(Александра - ИФ) Лобанова и А. (Александра - ИФ) Труфанова".

В тот же день Богданов принял генсека Народного фронта освобождения Палестины - Главного командования Таляля Наджи и члена ЦК Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махера Тахера, отмечает министерство.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства. При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в релизе.

29 февраля - 1 марта в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном слове, согласно информации МИД, подчеркнул "важность восстановления внутреннего единства на фоне беспрецедентного кризиса в секторе Газа и на других палестинских территориях". "Министр также выделил приоритетный характер задачи преодоления внутрипалестинского раскола на политической платформе Организации освобождения Палестины в качестве одной из ключевых предпосылок для налаживания всеобъемлющего процесса политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.