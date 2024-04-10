Лавров и Веннесланд заявили о необходимости немедленного перемирия в Газе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров принял специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда, стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

"В ходе беседы состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа. На фоне разворачивающейся в анклаве гуманитарной катастрофы была подтверждена важность немедленного прекращения огня, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся, освобождения заложников", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

Лавров подчеркнул, что "атака ХАМАС 7 октября заслуживает всяческого осуждения, но не может и не должна использоваться в качестве предлога для коллективного наказания миллионов палестинцев".

"Собеседники уделили большое внимание перспективам реанимирования мирного процесса палестино-израильского урегулирования после окончания "горячей фазы" конфликта. С обеих сторон была подчеркнута безальтернативность двугосударственного решения, предусматривающего создание самостоятельного и независимого Государства Палестина в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по общему положению в регионе Ближнего Востока с учетом роста напряженности между Израилем и Ливаном, произвольных израильских атак по территории Сирии, а также нестабильности в Красном море", - сообщили на Смоленской площади.