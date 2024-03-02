Бывший вице-губернатор Петербурга Дрегваль вошел в состав правления "Интер РАО"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль вошел в состав правления ПАО "Интер РАО", следует из раскрытия компании.

Дрегваль избран в правление с 1 марта сроком на пять лет. Он также будет занимать должность первого замгендиректора компании.

В Смольном Дрегваль курировал сферу энергетики, до этого работал в ряде энергетических компаний, в частности, "МРСК Урала" (сейчас ПАО "Россети Урал").

Кроме Дрегваля в состав правления вошли еще три человека - замгендиректора и руководитель центра корпоративных и имущественных отношений Тамара Меребашвили, руководитель центра розничного бизнеса Дмитрий Орлов и Сергей Виноградов, который также будет руководителем центра снабжения.

Прекращены полномочия в правлении у Дмитрия Филатова и Юрия Шарова.

Актуальный состав правления "Интер РАО" неизвестен. Компания закрыла значительную часть информации о себе весной 2022 г.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).