Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - За сутки в зоне спецоперации на Украине сбито 107 украинских дронов и пять крылатых ракет Storm Shadow, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожены 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских военных поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

По направлениям

Российские войска улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на купянском, донецком и авдеевском направлениях, заявили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении составили до 55 военнослужащих, а также танк, две боевые бронемашины САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР)", - заявили в министерстве.

Там отметили, что ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, а также два танка, две боевые бронемашины, САУ АS-90, САУ Krab, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119, боевую машину ЗРК "Стрела-10", РЛС AN/TPQ-50, а также станцию РЭБ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое (ДНР). В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка (ДНР) отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - сказали в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинской армии составили до 160 военнослужащих, а также пять боевых бронемашин, в том числе боевая машина пехоты Bradley, а также гаубица "Мста-Б".

В Минобороны сообщили, что на южно-донецком направлении нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское (ДНР), в результате которых армия Украины потеряла до 270 военнослужащих, а также два танка, две БМП, три боевые бронемашины, САУ Paladin и гаубицу "Мста-Б".

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - сказали в военном ведомстве.