Военные РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками и 81 дрон ВСУ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 81 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два пункта управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128-ми районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской области.