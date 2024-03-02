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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Москва готова отвечать зеркально на конфискацию российских активов на Западе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Москва намерена принимать зеркальные меры в случае конфискации российских активов на Западе, при их выработке будет рассматривать каждый конкретный случай отдельно, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Министр финансов Антон Силуанов говорил об этом, что мы обязательно ответим. У нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Анатолийском дипломатическом форуме.

По словам министра, "здесь конечно не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

"Посмотрим, какую линию они в итоге выберут. Я думаю, что должны очень серьезно подумать наши западные коллеги прежде, чем еще и вот эту вот свою логику, вернее, свои принципы, этот свой принцип неприкосновенности собственности, перечеркивать в очередной раз", - отметил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона "будет действовать зеркально, будет действовать в каждом конкретном случае".

"Уже есть примеры и в США, и в Европе, когда конфисковывали частную собственность компаний и частную собственность наших физических лиц. Это все очень индивидуально, будем смотреть на каждый конкретный случай", - заявил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров
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