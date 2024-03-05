Решения ЕС об использовании замороженных активов России ждут в ближайшие недели

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вопрос об использовании в интересах Украины доходов от замороженных российских активов может быть решен в ближайшие недели, полагает член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Действительно, мы надеемся, что в ближайшие недели сумеем как можно скорее достичь соглашения, а также его применять", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он оценил наличие в ЕС российских государственных активов в 208 млрд евро при значительной их части в Бельгии.

По его словам, обсуждения продолжаются, и "уже подсчитано около 15 млрд евро доходов, которые могли бы быть использованы в срок до 2027 года". При этом Рейндерс уточнил, что конкретная цифра будет зависеть от процентов и дивидендов, которые будут выплачены на эти суммы.

Член ЕК также упомянул о 27 млрд евро замороженных активов российского происхождения, принадлежащих физическим или юридическим лицам, подпавшим под санкции Евросоюза. В отношении этих частных авуаров изучаются возможности их "конфискации в некоторых случаях по судебным решениям".

Рейндерс напомнил, что во время испанского председательства в Совете ЕС было подготовлено предложение директивы "по гармонизации правил относительно санкций за обход санкций". Речь о том, какими должны быть наказания в случаях, когда пытаются уклониться от применения санкций, и, в частности, санкций по замораживанию активов. "В таких случаях можно прибегать к конфискации. Но это касается частных авуаров", - пояснил еврокомиссар.