Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Ракетный крейсер "Варяг" покинул Шри-Ланку

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой визит в порту Коломбо республики Шри-Ланка и убыл, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Деловой визит в Шри-Ланку проходил с 1 марта.

"В период стоянки в иностранном порту принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям", - говорится в сообщении.

Сейчас ракетный крейсер продолжает плановый переход через Аравийское море, выполняя задачи, поставленные на время дальнего морского похода.

Шри-Ланка ТОФ Варяг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 3 марта

В ингушском Карабулаке снят режим КТО

Реверсивное движение запущено на перекрытом участке трассы "Таврида" в Крыму

НАК сообщил о шестерых убитых в боестолкновении боевиках в Карабулаке

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии

Что произошло за день: суббота, 2 марта

ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });