Ракетный крейсер "Варяг" покинул Шри-Ланку

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой визит в порту Коломбо республики Шри-Ланка и убыл, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Деловой визит в Шри-Ланку проходил с 1 марта.

"В период стоянки в иностранном порту принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям", - говорится в сообщении.

Сейчас ракетный крейсер продолжает плановый переход через Аравийское море, выполняя задачи, поставленные на время дальнего морского похода.