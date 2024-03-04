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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Фрегат "Маршал Шапошников" зашел в катарский порт Хамад для участия в выставке DIMDEX-2024

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) России "Маршал Шапошников" зашел в катарский порт Хамад, где примет участие в оборонной выставке DIMDEX-2024, сообщает пресс-служба ТОФ в понедельник.

"На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Катаре, офицеры военно-морских сил принимающей стороны", - говорится в сообщении.

Во время стоянки "Маршал Шапошников" поучаствует в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024 - фрегат смогут посетить гости мероприятия.

Маршал Шапошников ТОФ Катар
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