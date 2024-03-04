Движение по трассе "Таврида" в Крыму запущено в нормальном режиме
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Трасса "Таврида" открыта для проезда автотранспорта в обычном режиме, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты", - написал Лукашенко в телеграм-канале.
В воскресенье утром Минтранс Крыма запустил реверсивное движение на перекрытом с ночи участке федеральной трассы А-291 "Таврида" в Крыму севернее Феодосии. Причины введения ограничений не назывались.