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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Движение по трассе "Таврида" в Крыму запущено в нормальном режиме

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Трасса "Таврида" открыта для проезда автотранспорта в обычном режиме, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

В воскресенье утром Минтранс Крыма запустил реверсивное движение на перекрытом с ночи участке федеральной трассы А-291 "Таврида" в Крыму севернее Феодосии. Причины введения ограничений не назывались.

Крым Таврида
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