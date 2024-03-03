Реверсивное движение запущено на перекрытом участке трассы "Таврида" в Крыму

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минтранс Крыма запустил реверсивное движение на перекрытом с ночи участке федеральной трассы А-291 "Таврида" в Крыму севернее Феодосии, сообщил глава министерства Николай Лукашенко.

"На 89-м км автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков в 4:23 утра воскресенья в своем телеграм-канале сообщил, что временно ограничено движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии.

Власти Крыма организовали объезд перекрытого в Крыму участка федеральной трассы "Таврида" через Феодосию, сообщил позже министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.