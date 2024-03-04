Губернатор призвал прокуратуру проверить Мурманский морпорт из-за выбросов угольной пыли
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал прокуратуру региона и федеральные надзорные ведомства обратить внимание на проблему угольной пыли в Мурманске и проверить соблюдение экологических требований в Мурманском морском торговом порту.
"Действительно, невозможно не отметить, что ее (угольной пыли - ИФ) в этом году стало больше, и по анализу ЦУРа количество обращений по сравнению с прошлым годом, тем же самым периодом, выросло в 15 раз", - сказал Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Я попрошу подключиться активно прокуратуру области к этому вопросу вместе с соответствующими федеральными надзорными ведомствами, чтобы комплексно и внимательно посмотреть за соблюдением всех законодательных норм, направленных на ситуацию с экологией. В том числе производственных программ нашего порта, насколько они соблюдаются, чтобы минимизировать те выбросы угольной пыли, которые влияют на качество жизни наших граждан", - сказал губернатор.
Он добавил, что Минприроды Мурманской области уже занимается данным вопросом.
По данным руководителя Центра управления регионом Артема Марышева, всего с 1 января по 2 марта текущего года в ведомство поступило 123 обращения с жалобами на угольную пыль, в которых жители "просят помочь руководство Мурманского морского торгового порта принять меры для улучшения ситуации".
Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в структуру Национальной транспортной компании, НТК) считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тыс. тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.
В сентябре 2017 года Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.246 УК РФ по факту нарушения ММТП правил охраны окружающей среды при открытой перевалке угля. Ведомство сообщало, что что при перевалке угля на территории ММТП произошел значительный аварийный выброс каменноугольной пыли, образовалось пылевое облако, которое пошло в сторону города и осело на жилые дома и здания. В последствии уголовное дело было прекращено.
В 2017-2021 ММТП по экологической программе предприятия оснастил порт комплексом специальных пушек для пылеподавления и возвел пылеветрозащитные ограждения. В программу было инвестировано около 3 млрд рублей.