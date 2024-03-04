Губернатор призвал прокуратуру проверить Мурманский морпорт из-за выбросов угольной пыли

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал прокуратуру региона и федеральные надзорные ведомства обратить внимание на проблему угольной пыли в Мурманске и проверить соблюдение экологических требований в Мурманском морском торговом порту.

"Действительно, невозможно не отметить, что ее (угольной пыли - ИФ) в этом году стало больше, и по анализу ЦУРа количество обращений по сравнению с прошлым годом, тем же самым периодом, выросло в 15 раз", - сказал Чибис на оперативном совещании в понедельник.

"Я попрошу подключиться активно прокуратуру области к этому вопросу вместе с соответствующими федеральными надзорными ведомствами, чтобы комплексно и внимательно посмотреть за соблюдением всех законодательных норм, направленных на ситуацию с экологией. В том числе производственных программ нашего порта, насколько они соблюдаются, чтобы минимизировать те выбросы угольной пыли, которые влияют на качество жизни наших граждан", - сказал губернатор.

Он добавил, что Минприроды Мурманской области уже занимается данным вопросом.

По данным руководителя Центра управления регионом Артема Марышева, всего с 1 января по 2 марта текущего года в ведомство поступило 123 обращения с жалобами на угольную пыль, в которых жители "просят помочь руководство Мурманского морского торгового порта принять меры для улучшения ситуации".