Мурманский порт может отказаться от перевалки некоторых сыпучих грузов

Местные жители стали чаще жаловаться на угольную пыль

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Причиной появления угольной пыли в Мурманске могла стать перевалка сыпучих грузов в АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в структуру Национальной транспортной компании, НТК), сообщил исполнительный директор порта Павел Олейник губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

Об их разговоре сообщает региональное Министерство информационной политики.

"Мы уже начали работу с владельцами, и с февраля приостановили прием марок пылящих грузов. Мы посмотрели статистику - в феврале уже идет снижение таких грузов на 20% по сравнению с прошлым годом. Также ведем активную работу с грузовладельцами о том, чтобы технологически изменить места погрузки, чтобы к нам эти грузы вообще не приходили", - сказал Олейник.

Он признал, что действующая система пылеподавления в связи с увеличением перевалки грузов требует усовершенствования.

Губернатор Чибис подчеркнул, что "существующих мер явно недостаточно и призвал сформулировать предложения по выходу из сложившейся ситуации".

"Сейчас мы проводим исследование, математическое моделирование и разрабатываем комплекс мер, который позволит ещё более усилить систему пылеподавления и избежать таких ситуаций в будущем", - ответил глава ММТП.

На оперативном совещании 4 марта Чибис призвал прокуратуру Мурманской области и федеральные надзорные ведомства обратить внимание на проблему угольной пыли в Мурманске и проверить соблюдение экологических требований в ММТП.

"Действительно, невозможно не отметить, что ее (угольной пыли - ИФ) в этом году стало больше, и по анализу ЦУРа (Центра управления регионом - ИФ) количество обращений по сравнению с прошлым годом, тем же самым периодом, выросло в 15 раз", - сказал губернатор.

В том числе он предложил проверить производственные программы ММТП, "насколько они соблюдаются, чтобы минимизировать те выбросы угольной пыли, которые влияют на качество жизни наших граждан".

По данным Центра управления регионом, всего с 1 января по 2 марта текущего года поступило 123 обращения с жалобами на угольную пыль.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне России. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тысячи тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

В сентябре 2017 года Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.246 УК по факту нарушения ММТП правил охраны окружающей среды при открытой перевалке угля. По версии СК, при перевалке угля на территории ММТП произошел значительный аварийный выброс каменноугольной пыли, образовалось пылевое облако, которое пошло в сторону города и осело на жилые дома и здания. В последствии уголовное дело было прекращено.

В 2017-2021 годах ММТП в рамках своей экологической программы оснастил порт комплексом специальных пушек для пылеподавления и возвел пылеветрозащитные ограждения. В программу было инвестировано около 3 млрд рублей.