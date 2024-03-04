Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Дмитрий Медведев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Государства, признающие суверенитет России, автоматически признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Эти регионы являются интегральной частью РФ. Они обозначены в нашей Конституции. Каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность РФ, тем самым признает вхождение этих регионов в Россию", - сказал он, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые" в рамках всемирного фестиваля молодежи.

"Есть круги, которые пытаются сейчас рассуждать иначе. Есть реальная ситуация вокруг конфликта российско-украинского. Это по сути навязанная нам гражданская война. На самом деле с правовой точки зрения, точки зрения международного правопорядка, все эти регионы уже часть России", - добавил он.