Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии

Алексей Хотин в Басманном суде Фото: РБК/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима бизнесмену, экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации, передал корреспондент "Интерфакса".

Об этом говорится в приговоре судьи Ольги Багровой.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

Бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима.

Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд взыскал с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотин был задержан весной 2019 года. Изначально суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест, однако в ходе судебного процесса, в 2023 году, по ходатайству гособвинителя бизнесмен был отправлен в СИЗО.

Вину бизнесмен не признал.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.