Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Югра" Хотина к девяти годам колонии
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима бизнесмену, экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации, передал корреспондент "Интерфакса".
Об этом говорится в приговоре судьи Ольги Багровой.
Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.
Бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима.
Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.
Также суд взыскал с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов.
Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.
Хотин был задержан весной 2019 года. Изначально суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест, однако в ходе судебного процесса, в 2023 году, по ходатайству гособвинителя бизнесмен был отправлен в СИЗО.
Вину бизнесмен не признал.
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.