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Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ к Алексею Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, постановил взыскать с бизнесмена 192,16 млрд рублей в пользу государства, говорится в сообщении пресс-службы суда.

ЭкономикаПрокуратура требует от Хотина и "Русь-Ойла" 169 млрд руб. и обращения акций компании в доход РФЧитать подробнее

Кроме того, в доход государства обращены 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл", а также доли компаний, входящих в его структуру.

"Генеральной прокуратурой Российский Федерации доказано получение Алексеем Хотиным незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья (НДПИ) и от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщиками - хозяйственными обществами, входящими в группу компаний АО "Русь-Ойл", - говорится в сообщении суда.

Генпрокуратура обратилась с иском к Хотину в ноябре прошлого года. Первоначально ведомство требовало взыскать с бизнесмена и холдинга "Русь-Ойл" 169,4 млрд рублей, а также обратить акции компании в доход РФ.

В судебных материалах другого процесса - о банкротстве ООО "Майорское", входящего в структуру холдинга, - сообщалось, что "Русь-Ойл" при участии банкротящихся компаний реализует незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты НДПИ, НДС и налога на прибыль организаций. "(Нарушения заключаются): в создании между входящими в ГК "Русь-Ойл" и иными аффилированными лицами фиктивных взаимоотношений по купле-продаже нефти; отражении заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского (налогового) учета; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия для этого денежных средств; переводе выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом; распределении полученных денег внутри группы компаний "Русь-Ойл", их выводе на счета нерезидентов", - сообщается в документах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Группа "Русь-Ойл" основана в 2013 году структурами Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и Оренбургской области. В нее входят такие компании, как "Дулисьма", "Хортица", "Иреляхское", "Каюм-нефть", "Полярное сияние" и другие. По данным "Ассонефти", добыча холдинга за девять месяцев 2022 года составляла 2,2 млн т, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сам Хотин в настоящее время проходит по уголовному делу об особо крупной растрате - 7,5 млрд рублей банка "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году. В конце октября 2022 года Альфа-банк подал заявление о банкротстве бизнесмена. Его рассмотрение отложено до 23 июня.

Русь-Ойл Алексей Хотин
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