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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кассация подтвердила взыскание с Airbus в пользу "дочки" Ростеха $5,1 млн

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник поддержал решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск компании "Авиакапитал-сервис" (АКС, лизинговая "дочка" "Ростеха") к европейскому авиапроизводителю Airbus о возврате $5,1 млн аванса за самолеты для "Аэрофлота", следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 октября 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 июня удовлетворил иск.

Суд зарегистрировал иск АКС 13 декабря 2022 года. В основе заявления - требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору на поставку самолетов А350 для "Аэрофлота", поясняли ранее в АКС.

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Суд в апреле 2023 года отклонил ходатайство Airbus о прекращении рассмотрения в РФ иска ООО "Авиакапитал-сервис".

Как следует из определения суда, Airbus попытался заблокировать рассмотрение иска в Арбитражном суде Москвы, сославшись на наличие в соглашении с АКС арбитражной оговорки о разрешении споров в Международной торговой палате в Париже.

Суд, однако, счел это соглашение неисполнимым. Он сослался на действие санкций, которые могут препятствовать российской компании в доступе к правосудию за рубежом: "Блокирование банковских переводов для проведения оплаты арбитражного сбора, отсутствие транспортной доступности к месту арбитража, невозможность нанять квалифицированных представителей, равно как и возможный отказ арбитров принимать назначение или вести разбирательство".

По мнению суда, в таких условиях вполне оправданы сомнения в том, что спор за границей будет рассмотрен беспристрастно и с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. Также суд обратил внимание, что Airbus имеет представительство в Москве, на судебное заседание явились уполномоченные иностранной компанией представители.

Право переносить в Россию тяжбы с зарубежными контрагентами, вызванные иностранными санкциями, российские компании получили в июле 2020 года (статьи 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Эта опция распространяется и на ситуации, когда между контрагентами есть соглашение о рассмотрении споров в иностранном суде или международном коммерческом арбитраже, но оно неисполнимо по причине санкций и препятствий в доступе к правосудию одной из сторон.

Западные санкции сделали невозможным исполнение договора - компания направляла в адрес Airbus "множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно", говорится в материалах дела. Сумму требуемых авансовых платежей представитель АКС ранее не уточнял.

В марте 2020 года сообщалось, что АКС планирует поставить "Аэрофлоту" 17 новых дальнемагистральных A350.

Антироссийские санкции, введенные западными странами после начала специальной военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Airbus Ростех
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