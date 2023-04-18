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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Airbus не смог заблокировать спор с "дочкой" "Ростеха" на $5,1 млн в российском суде

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство европейского авиапроизводителя Airbus о прекращении рассмотрения в РФ иска ООО "Авиакапитал-сервис" (АКС, лизинговая "дочка" госкорпорации "Ростех"), предметом которого является аванс за самолеты для "Аэрофлота".

"В удовлетворении ходатайства об оставлении иска без рассмотрения отказать", - сказано в опубликованном определении суда.

Суд зарегистрировал иск АКС в декабре прошлого года. Сумма требований составляет $5,1 млн. В основе заявления – требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору на поставку самолетов А350 для "Аэрофлота", поясняли ранее в АКС. Западные санкции сделали невозможным исполнение договора – компания направляла в адрес Airbus "множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно".

Как следует из определения суда, Airbus попытался заблокировать рассмотрение иска в Арбитражном суде Москвы, сославшись на наличие в соглашении с АКС арбитражной оговорки о разрешении споров в Международной торговой палате в Париже.

Суд, однако, счел это соглашение неисполнимым. Он сослался на действие санкций, которые могут препятствовать российской компании в доступе к правосудию за рубежом: "Блокирование банковских переводов для проведения оплаты арбитражного сбора, отсутствие транспортной доступности к месту арбитража, невозможность нанять квалифицированных представителей, равно как и возможный отказ арбитров принимать назначение или вести разбирательство".

По мнению суда, в таких условиях вполне оправданы сомнения в том, что спор за границей будет рассмотрен беспристрастно и с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. Также суд обратил внимание, что Airbus имеет представительство в Москве, на судебное заседание явились уполномоченные иностранной компанией представители.

Судебное разбирательство по делу назначено на 28 июня.

Право переносить в Россию тяжбы с зарубежными контрагентами, вызванные иностранными санкциями, российские компании получили в июле 2020 года (статьи 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Эта опция распространяется и на ситуации, когда между контрагентами есть соглашение о рассмотрении споров в иностранном суде или международном коммерческом арбитраже, но оно неисполнимо по причине санкций и препятствий в доступе к правосудию одной из сторон.

В марте 2020 года сообщалось, что АКС планирует поставить "Аэрофлоту" 17 новых дальнемагистральных A350.

Санкции, введенные западными странами после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Airbus Ростех
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