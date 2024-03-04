Послы стран ЕС не пришли на встречу, где Лавров намеревался посоветовать не вмешиваться в выборы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что послы стран Евросоюза отклонили приглашение на встречу, на которой министр планировал посоветовать руководителям дипмиссий европейских государств не вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.

"У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Европейского союза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента – какие механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься", - сказал Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Министр продолжил: "Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов Европейского союза, по-моему, недели полторы назад, на встречу со мной, на которой я просто хотел, как министр иностранных дел, послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим".

"Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту – мы решили не ходить. Вы можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы. Как это вообще? Где это видано?" - заявил Лавров.