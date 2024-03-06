После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Среди европейских дипломатов, которые недавно отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, есть руководители дипмиссий стран Евросоюза и представители ЕС, Москва теперь ждет от них ответа на вопросы, что они делают в России и как собираются выстраивать свою работу.

"Речь идет о руководителях дипломатических миссий стран-членов Евросоюза и представителях ЕС в России, которые отказались от рабочей встречи с министром иностранных дел нашей страны", - заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбу уточнить, представители каких именно стран отказались от полученного приглашения.

Ранее на этой неделе Лавров сообщил, что послы стран Евросоюза отклонили приглашение на встречу, на которой министр планировал посоветовать руководителям дипмиссий европейских государств не вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.

"Вывод очевиден: они не интересуются контактами с официальными властями России в целом. Это не только частный случай, но мы картину всю эту видим шире. Я слышала комментарий, который был дан по линии Евросоюза, что это нормальная дипломатическая практика. Да нет, это аномальная дипломатическая практика, это алогичная, это разрушающая принципы направления послов практика. Это то, что в принципе ставит под вопрос предназначение дипломатических представительств этой страны и этих стран. Именно так этот вопрос и встает на повестке. В чем же тогда они сами видят смысл собственного присутствия в нашей стране?" - продолжила Захарова.

Она напомнила при этом, что "представители стран НАТО ходили на митинги": "Митинги это что, компетенция? Они занимались шпионской деятельностью (...), как они ездят общаются со студентами. Но общаются, рассказывая не о своих странах и не объясняя почему они проводят русофобский курс, а только исключительно пытаясь повлиять на позицию нашей молодежи в собственных интересах".

"То коллективно, взявшись за руки, ходят в суды, - это наше внутреннее дело. Мне всегда им хотелось задать вопрос: если западные послы ходят в суды по делу, которое касается граждан нашей страны, а суды находятся на территории РФ, значит нужно их соответствующим образом и квалифицировать, как соучастников. Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если речь не идет о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу? А это стало вообще абсолютной нормой", - подчеркнула Захарова.

"Поэтому мы ждем ответа от них на вопрос, что же они тогда делают в нашей стране, и в чем они видят свои функции, и как они будут выстраивать работу. Пусть они каждый ответят, что они делают в нашей стране, и как они будут выстраивать свою работу в будущем", - резюмировала она.