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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кабмин РФ утвердил правила назначения выплаты на пострадавших в ходе СВО детей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок единоразовой выплаты в 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе специальной военной операции (СВО) ребенка, получившего увечье на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, или на территории приграничных территорий.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале правовой информации понедельник.

"Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - сообщается в документе.

В нем отмечается, что единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей на пострадавшего ребенка предоставляется одному из родителей или законных представителей. Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Указ о назначении выплаты был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года.

ДНР ЛНР Владимир Путин Херсонская область Запорожская область
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