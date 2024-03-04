Кабмин РФ утвердил правила назначения выплаты на пострадавших в ходе СВО детей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок единоразовой выплаты в 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе специальной военной операции (СВО) ребенка, получившего увечье на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, или на территории приграничных территорий.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале правовой информации понедельник.

"Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - сообщается в документе.

В нем отмечается, что единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей на пострадавшего ребенка предоставляется одному из родителей или законных представителей. Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Указ о назначении выплаты был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года.