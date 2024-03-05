В РФ стартует тестирование онлайн-голосования перед президентскими выборами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента РФ стартует 5 марта в 08:00 утра и продлится до 16:00 6 марта по местному времени каждого из регионов-участников, сообщил "Интерфаксу" председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Начнется в 8 утра по времени каждого из регионов, (в которых пройдет онлайн-голосование на выборах президента - ИФ) и закончится 6 марта в 16:00 также по местному времени каждого из регионов. Онлайн-бюллетень делается во всем, кроме кандидатов и вопросов, во всем, кроме самого текста, максимально похожим на онлайн-бюллетень на реальных выборах", - сказал Артамонов.

По его словам, это "максимально точная имитация настоящих выборов за исключением текста бюллетеней, текст будем другим". Также будут проведены такие же, как и в период президентских выборов, процедуры в территориальной избирательной комиссии электронного голосования.

Артамонов отметил, что 6 марта в ЦИК будет проходить заседание ТИК ДЭГ с подписанием протоколов и подведением результатов, то есть "максимально точная имитация со всех точек зрения настоящего голосования".

Кроме того, по последним данным, более 3,5 млн человек подали заявления на участие в электронном голосовании на выборах президента. Все зарегистрировавшиеся для онлайн-голосования на выборах избиратели смогут принять участие в тестировании.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что механизм дистанционного голосования будет применяться на выборах в 29 регионах России, но подавать заранее заявление о том, что избиратель хочет проголосовать дистанционно нужно в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не надо. Прием заявлений продлится до 11 марта. Онлайн-голосование в 28 регионах пройдет на федеральной платформе, а в Москве - на собственной столичной платформе.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.