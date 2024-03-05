Стартовал прием заявок на "Госуслугах" на голосование на дому

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") начался прием заявок для голосования граждан на президентских выборах на дому, сообщили в Минцифры России во вторник.

"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23:59 по московскому времени", - говорится в сообщении министерства.

Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят избирателя с бюллетенем и переносным ящиком для голосования, добавили там.

В Минцифры напомнили, что проголосовать на выборах можно также не по месту прописки, а там, где удобно - с помощью сервиса "Мобильный избиратель". В сообщении уточняется, что на "Госуслугах" этим сервисом воспользовались уже более 2 млн человек.

Кроме того, возможно онлайн-голосование: на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Более 3,7 млн человек уже подали заявления на ДЭГ, сказали в Минцифры.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.