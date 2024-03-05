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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

МЧС проведет 6 марта всероссийскую проверку систем оповещения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Проверка систем оповещения населения пройдет по всей России во вторник, сообщает МЧС РФ.

"6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал "Внимание всем!": заработают сирены и громкоговорители; будут замещены специальной информацией эфиры теле- и радиоканалов", - следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что проверка систем оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

МЧС РФ
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