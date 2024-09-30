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Севаcтополь не будет участвовать в общероссийской тренировке систем оповещения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Севаcтополя решили не участвовать в общероссийской тренировке систем оповещения 2 октября, сообщили в департаменте общественной безопасности города.

"В связи с особым режимом безопасности, действующим в городе, дополнительные тренировки системы оповещения населения в Севастополе отменены. Система находится в исправном состоянии, готова к выполнению своих задач, ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Горожан попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Пресс-служба федерального МЧС объявила, что 2 октября пройдет проверка систем оповещения населения по всей стране.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. (...) 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", - говорится в сообщении.

Система оповещения должна доводить до населения информацию угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавили в МЧС.

МЧС Севастополь
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