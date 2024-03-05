РКН объяснил блокировку сайта словаря жестовых языков наличием фейков о СВО

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России доступ к сайту словаря жестовых языков SpreadTheSign в связи с распространением на этом ресурсе фейков о спецоперации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Доступ к ресурсу ограничен в соответствии со ст. 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Основанием для этого стало распространение на сайте фейков о специальной военной операции, которые владелец ресурса не удалил в установленный законом срок по требованию Роскомнадзора",- говорится в сообщении ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о блокировки в РФ сайта словаря жестовых языков SpreadTheSign. Согласно универсальному сервису проверки ограничения доступа к страницам и сайтам Роскомнадзора, в РФ ограничивается доступ к сайту, но не указано по чьему требованию.

SpreadTheSign - это многоязычный онлайн-словарь жестовых языков (более 30 языков), запущен в 2006 году.

Доступен в виде бесплатного обучающего инструмента как в виде веб-сайта, так и в виде приложения.