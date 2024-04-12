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В России заблокировали "Полит.ру"

В РКН издание обвинили в публикации фейков, направленных на дестабилизацию ситуации в России

В России заблокировали "Полит.ру"
Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал сетевое издание "Полит.ру" за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"За неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - сообщили в пресс-службе.

Блокировку сайта издания подтверждает универсальный сервис РКН по проверке блокировок. Сайт "Полит.ру" в России недоступен, убедился корреспондент "Интерфакса".

Запущенное в феврале 1998 года "Полит.ру" было одним из первых общественно-политических сетевых изданий России, зарегистрированных в качестве СМИ.

РКН Роскомнадзор Полит.ру
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