Досрочное голосование на выборах президента России проведут в 51 стране

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Увеличится число стран и участков, где на выборах президента России проведут досрочное голосование: оно пройдет в 51 стране на 74 избирательных участках, сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев.

"Проектом (постановления) вносятся изменения в приложение о перечне стран, в которых организуется досрочное голосование отдельных групп избирателей. По обращениям руководителей диппредставительств и консульских учреждений предлагается разрешить проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей в таких странах, как Замбия, Зимбабве, Коста-Рика, Лаос, Малайзия", - сказал он на заседании в среду.

Таким образом, по его словам, голосование групп избирателей планируется уже в 43 странах на 65 избирательных участках, а всего с учетом стран, где запланировано голосование всех избирателей, досрочное голосование будет проводиться в 51 стране на 74 избирательных участках.

ЦИК принял это постановление.

Андреев сообщил, что с 1 марта на выборах президента за рубежом досрочно проголосовали более 600 человек.

"При поддержке ЦИК России, МИД, российских заграничных учреждений прилагаются все усилия для создания всех возможных условий для наших граждан, чтобы они могли принять участие в этом историческом событии - выборах президента РФ", - добавил он.

Кроме того, Андреев сообщил, что будут созданы условия для голосования на выборах россиян, проживающих за рубежом, в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях.

"ЦИК России вместе с избирательными комиссиями этих субъектов РФ предпринял все необходимые усилия для того, чтобы создать возможность вблизи границы для наших граждан, которые не смогут доехать или не пожелают проголосовать в Риге, Таллине и Вильнюсе, чтобы они приехали на территорию РФ и там проголосовали", - отметил член ЦИК.