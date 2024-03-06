Военнослужащие Южной группировки войск досрочно проголосовали на выборах президента

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России распространило видео проведения досрочного голосования военнослужащих одного из подразделений 150 мотострелковой дивизии Южной группировки войск на выборах президента России.

"Голосование организовано с полным соблюдением действующего законодательства на участке, оборудованном в одном из блиндажей непосредственно на позициях соединения на донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В понедельник российское оборонное ведомство сообщило о начале досрочного голосования на выборах главы государства на территории Донецкой народной республики в зоне проведения специальной военной операции.

Во вторник Минобороны РФ распространило видеокадры с мест голосования военнослужащих группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО на территории Донецкой народной республики.

Российское оборонное ведомство также сообщило об участии в досрочном голосовании на выборах главы государства мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении.