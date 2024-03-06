Песков заявил, что решений о выводе пограничников РФ из аэропорта в Ереване не было

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Каких-либо решений о выводе российских пограничников из армянского аэропорта Звартноц в Ереване не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал Песков, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Россия должна вывести своих пограничников из аэропорта Звартноц.

"Мы работаем по всем направлениям в рамках структур СНГ, структур ЕАЭС. На уровне двусторонних отношений мы осуществляем целый ряд важных проектов и будем их осуществлять дальше", - подчеркнул Песков.

По его словам, Россия высоко ценит особый характер отношений с Арменией. "В отношениях стран, как и в отношениях людей, бывают разные периоды. У самых близких соседей может быть период, когда отношения натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны она тоже есть", - сказал пресс-секретарь.

"Я уверен, что все эти трудности пройдут", - заключил Песков.