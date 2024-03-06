Ереван уведомил Москву о планах вывести из аэропорта Звартноц пограничников РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Армения поставила Россию в известность о намерении вывода из аэропорта Звартноц в Ереване представителей Погранслужбы ФСБ России, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Армения в этом вопросе имеет четкую позицию. Об этой четкой позиции Российская Федерация поставлена в известность официальным письмом", - сказал Григорян журналистам в среду.

По его словам, позиция Армении заключается в том, что "Погранвойска СНБ Армении полностью должны осуществлять службу в аэропорту".

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из армянского аэропорта Звартноц не было, "по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил".