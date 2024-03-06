ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму ячейки запрещенной Хизб ут-Тахрир

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Крыму раскрыта ячейка запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, члены которой вербовали мусульман и распространяли радикальную идеологию, сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, участники группы "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "Всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

"Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - пояснили в спецслужбе.

По местам жительства членов организации обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности, а также крупные денежные суммы в российской и иностранной валютах, предназначенные на нужды терорганизации.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела, отметили в ФСБ, не уточнив по каким статьям.