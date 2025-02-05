Поиск

ФСБ выявила в Крыму ячейку вербовщиков запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму пяти последователей запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", заподозренных в пропаганде радикальных идей и вербовке жителей полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные распространяли на территории полуострова в среде крымских мусульман идеологию террористов, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

"По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности", - проинформировали в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела, добавили в ФСБ, не уточнив по каким статьям.

Крым ФСБ Хизб ут-Тахрир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Бастрыкин призвал запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Суд завершил процедуру банкротства "Группы Е4", основанной Михаилом Абызовым

Росавиация отметила отсутствие выводов в отчете Казахстана о гибели самолета AZAL

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане

Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане

"Аэрофлот" предложил принять понятные для ICAO правила поддержания летной годности самолетов

Росавиация в 2025 году прогнозирует снижение пассажиропотока на 1,7%

Жителям Астрахани запах газа в городе объяснили перезапуском Астраханского ГПЗ

ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт

ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт

Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани после падения БПЛА ликвидировано

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5808 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });