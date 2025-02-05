ФСБ выявила в Крыму ячейку вербовщиков запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму пяти последователей запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", заподозренных в пропаганде радикальных идей и вербовке жителей полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), состоявшей из пяти граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные распространяли на территории полуострова в среде крымских мусульман идеологию террористов, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

"По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности", - проинформировали в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела, добавили в ФСБ, не уточнив по каким статьям.

